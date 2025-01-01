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Весельчаки
Киноафиша Весельчаки

Спектакль Весельчаки

Постановка
Пятый театр 16+
Режиссер Борис Гуревич
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Весельчаки» по пьесе Н. Саймона в Пятом театре

Приглашаем вас на премьеру бродвейской комедии «Весельчаки», поставленной по пьесе Нила Саймона, известной как «Солнечные мальчики». Это произведение было написано в 1972 году и с тех пор стало классикой театрального искусства, завоевав поклонников по всему миру.

О спектакле

В нашем театре «Пятый» пьесу воплощает в жизнь талантливый режиссер Борис Гуревич. Он описывает свою работу так: «Это спектакль о актерах, театре и одиночестве. Главенствующая тема — Бродвей, который здесь представлен как образ театра мечты». Особое внимание в постановке уделено театральному хору, который мы называем «масками». Эти персонажи не только сопровождают развитие сюжета, но и акцентируют внимание на важнейших моментах, привнося в спектакль дух Бродвея.

Сюжет

История, рассказанная в «Весельчаках», остается актуальной и вневременной. Однако важно помнить, что она была написана в 70-е годы. В центре сюжета — комедийный дуэт Льюиса и Кларка, когда-то заполнявший залы, но распавшийся из-за желания одного из них уйти на покой. Спустя годы артистов приглашают на ретро-шоу, однако их отношения далеки от идеальных. Как пройдет их воссоединение, и возможно ли возрождение старой дружбы? Каждый зритель сможет определить финал истории для себя.

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который сочетает в себе элементы комедии и глубокие размышления о жизни и дружбе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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