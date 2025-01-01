Спектакль Веселая женщина

Михаил Левитин представляет: погружение в тайны юности философа и оккультиста Елены Блаватской

Новый спектакль Михаила Левитина открывает малоизвестные страницы юных лет Елены Петровны Блаватской — философа, оккультиста, одной из основательниц Теософского общества и одной из самых загадочных женщин мировой истории.

Тифлисский период жизни героини

В центре пьесы — формирование личности Лёли, как называли её домашние. Экстравагантные идеи и поступки юной Блаватской становятся триггером для её семьи, включая известных российских исторических деятелей:

Николая Васильевича Блаватского, вице-губернатора Эривани и её сорокалетнего супруга.

Александра Михайловича Фадеева, тайного советника и её деда.

Князя Александра Ивановича Барятинского, наместника Кавказа и покорителя Шамиля.

Имама Шамиля, пленника князя Барятинского.

Сергея Юльевича Витте, десятилетнего двоюродного брата Блаватской, который в будущем станет выдающимся государственным деятелем России.

История семьи и страны

Пьеса охватывает не только семейные отношения и внутренние конфликты могущественного клана, но и события, ставшие знаковыми для России, включая Кавказскую войну.

Современные вопросы в историческом контексте

На фоне исторических перипетий затрагиваются нравственные и духовные проблемы, актуальные как в XIX веке, так и сегодня.

Михаил Левитин раскрывает тайны, где личность и история переплетаются в драматическом противостоянии.