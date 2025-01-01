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Веселая женщина
Билеты от 1000₽
Киноафиша Веселая женщина

Спектакль Веселая женщина

Постановка
Эрмитаж 16+
Продолжительность 3 часа
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Михаил Левитин представляет: погружение в тайны юности философа и оккультиста Елены Блаватской

Новый спектакль Михаила Левитина открывает малоизвестные страницы юных лет Елены Петровны Блаватской — философа, оккультиста, одной из основательниц Теософского общества и одной из самых загадочных женщин мировой истории.

Тифлисский период жизни героини
В центре пьесы — формирование личности Лёли, как называли её домашние. Экстравагантные идеи и поступки юной Блаватской становятся триггером для её семьи, включая известных российских исторических деятелей:

  • Николая Васильевича Блаватского, вице-губернатора Эривани и её сорокалетнего супруга.
  • Александра Михайловича Фадеева, тайного советника и её деда.
  • Князя Александра Ивановича Барятинского, наместника Кавказа и покорителя Шамиля.
  • Имама Шамиля, пленника князя Барятинского.
  • Сергея Юльевича Витте, десятилетнего двоюродного брата Блаватской, который в будущем станет выдающимся государственным деятелем России.

История семьи и страны
Пьеса охватывает не только семейные отношения и внутренние конфликты могущественного клана, но и события, ставшие знаковыми для России, включая Кавказскую войну.

Современные вопросы в историческом контексте
На фоне исторических перипетий затрагиваются нравственные и духовные проблемы, актуальные как в XIX веке, так и сегодня.

Михаил Левитин раскрывает тайны, где личность и история переплетаются в драматическом противостоянии.

Режиссер
Ольга Левитина
Ольга Левитина
В ролях
Екатерина Тенета
Мария Глянц
Борис Романов
Сергей Бесхлебнов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
18:00 от 1000 ₽

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