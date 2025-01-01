Спектакль Веселая женщина

Новый спектакль Михаила Левитина открывает малоизвестные страницы юных лет Елены Петровны Блаватской — философа, оккультиста, одной из основательниц Теософского общества и одной из самых загадочных женщин мировой истории.
Тифлисский период жизни героини
В центре пьесы — формирование личности Лёли, как называли её домашние. Экстравагантные идеи и поступки юной Блаватской становятся триггером для её семьи, включая известных российских исторических деятелей:
История семьи и страны
Пьеса охватывает не только семейные отношения и внутренние конфликты могущественного клана, но и события, ставшие знаковыми для России, включая Кавказскую войну.
Современные вопросы в историческом контексте
На фоне исторических перипетий затрагиваются нравственные и духовные проблемы, актуальные как в XIX веке, так и сегодня.
Михаил Левитин раскрывает тайны, где личность и история переплетаются в драматическом противостоянии.