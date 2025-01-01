Спектакль Веселая вдова

«Веселая вдова»: новейшая интерпретация классической оперетты в Театре Музкомедии

«Веселая вдова» — оперетта в трех действиях Франца Легара, основанная на либретто Виктора Леона и Лео Штейна по мотивам пьесы Анри Мельяка «Атташе посольства». Русский текст был адаптирован В. Масса и М. Червинским с учетом редакции театра. Стихи написаны С. Вольским и М. Червинским.

Команда спектакля

Режиссером-постановщиком и хореографом спектакля стал Джорджо Мадиа из Италии. Музыкальное руководство и дирижирование осуществляет заслуженный артист России Андрей Алексеев. Сценографию разработал Доменико Франки, также из Италии, а художником по свету выступил Денис Солнцев. Режиссурой спектакля занимается Оксана Антоненко, а ассистентами хореографа — Иван Дремин и Галина Рыжикова. Хормейстером является Евгений Такмаков.

Сюжетные перипетии

Спектакль рассказывает о прекрасной вдове, которая, защищая свою любовь, сталкивается с трудностями, вызванными искателями приданого. Сумма в 500 миллионов золотых, представляющая собой приданое вдовы, становится камнем преткновения в отношениях с блестящим ловеласом, который постепенно теряет свои позиции, поддаваясь искренним чувствам. Вопрос о том, кому достанутся рука и богатство завидной невесты, становится центром напряженного сюжета.

Долгожданная интерпретация

«Веселая вдова» впервые была представлена на сцене ленинградской музкомедии в 1935 году и на протяжении более восьмидесяти лет продолжает держать зрителей в восторге. Новый спектакль стал седьмой версией этого шедевра Легара. Особое внимание в новой интерпретации уделено знаменитому канкану — повсеместно известному танцу, который был создан другим композитором, Ж. Оффенбахом. Джорджо Мадиа, будучи успешным балетным танцором, привнес в спектакль свою уникальную постановку.

Уникальные музыкальные решения

Музыкальный руководитель Андрей Алексеев создал аранжировку, максимально близкую к оригинальной партитуре Легара, освобождая музыку от вставных номеров, использовавшихся в предыдущих версиях. Это делает новую «Веселую вдову» одним из самых аутентичных спектаклей в своем жанре. Особое внимание привлекает самый продолжительный канкан в истории пьесы.

Художественное оформление

Доменико Франки, признанный специалист в области сценографии, создал оформление спектакля, передающее дух 1900-х годов и атмосферу Золотого века «ар-нуво». Его подход к сценографии и костюмам делает их активной частью всего действия, что позволяет зрителям лучше следить за развитием сюжета на сцене.

Отзывы критиков

Критики отмечают уникальность нынешней «Веселой вдовы», особенно акцентируя внимание на оригинальной партитуре, как важном событии в мире музыкального театра. Музыкальный руководитель, аранжируя партитуру, воссоздал ту неповторимую красоту музыкального языка Легара, что особенно впечатляет зрителей и ценителей оперетты.