Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Веселая вдова
Киноафиша Веселая вдова

Спектакль Веселая вдова

Оперетта в 2-х действиях
Постановка
Музыкальный театр 12+
Возраст 12+

О спектакле

Весёлая вдова: любовные интриги и финансовые замыслы

«Весёлая вдова» — это увлекательная оперетта, рассказывающая историю молодой вдовы Ганны Главари, наследницы внушительного состояния. События разворачиваются в небольшом княжестве, страдающем от долгов и недостатка денежных средств. Посол княжества в Париже, барон Зетты, принимает решение женить Ганну на графе Данило, чтобы сохранить её миллионы в стране.

Сюжет и персонажи

На специально организованном балу, приуроченном к приезду Ганны, граф Данило, известный сердцеед и секретарь посольства, встречает свою возможную невесту. Ганна — владелица двадцатимиллионного состояния, а Данило — человек с почти пустым кошельком, который увлечён развлечениями в парижских кабачках. Несмотря на свои чувства к Ганне, он старается скрыть свою любовь, пренебрегая долгом перед отечеством и не позволяя ей узнать о своих истинных намерениях.

Уникальность постановки

Постановка, организованная Новосибирским музыкальным театром, примечательна своей способностью сочетать элементы комедии и драмы. Это делает её особенно привлекательной как для поклонников оперетты, так и для любителей классической музыки. Зрители смогут насладиться великолепной музыкой и захватывающим сюжетом, который держит в напряжении до самого конца.

Не пропустите возможность погрузиться в мир романтики и финансовых интриг, посетив этот увлекательный спектакль!

Купить билет на спектакль Веселая вдова

Помощь с билетами
В других городах
Январь
31 января суббота
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 450 ₽

Фотографии

Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова

В ближайшие дни

Смешная девчонка
16+
Мюзикл Музыка
Смешная девчонка
23 января в 19:00 Музыкальный театр
от 600 ₽
Колобок
0+
Детский Кукольный
Колобок
18 января в 12:00 Новосибирский театр кукол
от 500 ₽
Серебряный ключик
0+
Детский Детские елки Кукольный Премьера
Серебряный ключик
3 января в 10:30 Новосибирский театр кукол
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше