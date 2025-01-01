Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Веселая вдова
Киноафиша Веселая вдова

Спектакль Веселая вдова

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 12+
Режиссер Сусанна Цирюк
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Возвращение «Весёлой вдовы» в Музыкальном театре

Спустя 10 лет «Весёлая вдова» вновь радует зрителей своим появлением в репертуаре Музыкального театра. Эта классическая оперетта, написанная Францем Легаром, получила новое дыхание благодаря современной режиссуре, обновлённым костюмам и впечатляющей сценографии.

Современная интерпретация классики

Новая постановка сохраняет все яркие черты оригинала, включая проникающую музыку, остроумное либретто и сложные вокальные партии. Зрителей ждут чарующие арии, дуэты и захватывающие хоровые сцены, которые делают «Весёлую вдову» одной из самых популярных оперетт в мире.

Сюжет, который завораживает

История разворачивается вокруг молодой вдовы из бедного княжества, которая становится единственной наследницей огромного состояния. Посол княжества в Париже отчаянно пытается предотвратить её брак с иностранцем, ведь это может привести к утечке миллионов за границу. Тонкая игра чувств и интриг делает сюжет особенно захватывающим.

Не упустите возможность!

Не пропустите уникальную возможность увидеть этот шедевр в новом свете. Постановка обещает стать ярким событием театрального сезона, которое нельзя пропустить!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 6 сентября
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
17:00 от 800 ₽
Краснодар, 7 сентября
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
17:00 от 800 ₽

Фотографии

Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова Веселая вдова

В ближайшие дни

Из жизни ископаемых
18+
Драма
Из жизни ископаемых
29 августа в 18:30 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 900 ₽
0+
Комедия Драма
Сирано де Бержерак
22 сентября в 19:00 Центральный концертный зал
от 1500 ₽
Фро
16+
Премьера Драма
Фро
25 сентября в 21:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше