Спектакль Веселая вдова + экскурсия по Народному дому графини С.В.Паниной.

Музыкальный спектакль и экскурсия в доме графини Паниной: «Веселая вдова»

Событие, объединяющее музыку, театр и историю

Приглашаем вас в Народный дом графини Софьи Владимировны Паниной, где состоится уникальное событие — музыкальный спектакль в сопровождении экскурсии по этому историческому зданию.

Музыкальный спектакль «Веселая вдова»

На сцене — сценическая версия знаменитой оперетты Франца Легара, которую представит Малый музыкальный театр. Постановка режиссера Василия Заржецкого переносит зрителя в атмосферу Парижа начала ХХ века.

О сюжете:

Ганна Главари — самая богатая вдова страны, на миллионы которой положили глаз как государственные деятели, так и светские львы.

Граф Данило, дипломат и первый советник посольства, получает задание жениться на богатой вдове во имя «государственных интересов». Но его принципиальность и любовь к свободе ставят под угрозу план правительства.

Захватывающая история полна интриг, парижского шика, блеска ресторанов, роскошных вилл и, конечно, музыки, пронизанной французским шармом. Вас ждут знаменитые мелодии, которые уже столетие очаровывают публику во всем мире, и зрелищный Кан-Кан!

Исполнители и постановочная группа

Режиссер-постановщик: Василий Заржецкий

Директор постановки: Селина Оксана

Кастинг-директор: Алексей Сазонов

На сцене выступят ведущие артисты музыкальных театров Санкт-Петербурга, превращая каждую роль в настоящий шедевр.

Экскурсия по Народному дому графини Паниной

Во время антракта зрители смогут отправиться на прогулку по Народному дому графини Паниной. Экскурсоводы расскажут:

об истории строительства дома архитектором Ю.Ю. Бенуа в 1903 году,

о жизни графини Паниной, видного общественного и политического деятеля.

Лиговский народный дом был задуман как центр культурного и образовательного просвещения, и театральный зал в нем занимал особое место.

Почему стоит прийти?

Насладитесь роскошной музыкой Франца Легара в исполнении лауреатов международных конкурсов.

Узнайте больше об истории уникального памятника архитектуры.

Проведите вечер в атмосфере французского шарма и светских интриг.

До встречи в Париже — прямо в сердце Санкт-Петербурга!