Веселая масленица
Киноафиша Веселая масленица

Веселая масленица

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Чайный клуб с Масленицей в Детской филармонии

Концерты за столиками в камерном зале стали визитной карточкой Оркестра народных инструментов Детской филармонии и настоящим фаворитом наших слушателей. В этом году мы подготовили особенное мероприятие, посвященное Масленице!

Формат «Чайного клуба»

Впервые масленичные гуляния будут проведены в формате «Чайного клуба». Это значит, что традиционные обрядовые игры, танцы и народные представления станут ещё более душевными. Вы сможете насладиться компанией друзей за чайным столом, а Масленица позаботится о веселом настроении!

Скоро весна!

Как известно, Масленица — это не только радость по случаю прощания с зимой, но и важный ритуал. «Как её отгуляешь, такая и весна будет», — говорят в народе. Поэтому мы приглашаем вас активно участвовать в празднике, чтобы весело провести зиму и радостно встретить весну!

Исполнители

В основе мероприятия — выступление Оркестра народных инструментов под управлением дирижёра Светланы Ганюшкиной. Ведущая Анна Попова проведет вас через увлекательные моменты праздника, наполнив их теплом и радостью.

Ждем вас в Детской филармонии, чтобы вместе отпраздновать Масленицу и зажечь весну!

Купить билет на концерт Веселая масленица

Февраль
22 февраля воскресенье
14:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽

