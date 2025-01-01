Спектакль Вещи и ущи

Инсталляционная интерактивная игра в город и горожан от театра «Практика»

Сезон 2024/2025 стартует с интересным событием: в начале апреля театр «Практика» представит спектакль-инсталляцию молодого петербургского режиссёра Кирилла Люкевича, созданный по мотивам произведений современной писательницы Аллы Горбуновой. Проект, который проходит при поддержке Т-Банка, обещает стать настоящим исследованием города и его жителей.

О спектакле

«Вещи и ущи» — это мультижанровый спектакль, который будет развернут в пространстве инсталляции, созданной известными художниками Александром Моховым и Марией Луккой. Используя театральные элементы, артисты создадут уникальную атмосферу, в которой предметы и свидетельский театр помогут зрителям заглянуть в повседневную жизнь горожан.

В произведениях Аллы Горбуновой действие разворачивается в типовых районах, где смешиваются радости и тревоги современных людей. Короткие рассказы писательницы полны иронии и метафизики, что позволяет глубже понять абсурдность повседневности. На сцене зрители увидят крошечные фигурки горожан, которые олицетворяют истинных героев спектакля — жителей многоэтажек с их радостями и страхами.

Художественная концепция

Спектакль включает элементы предметного театра и визуальной инсталляции. Ручная камера будет фиксировать фрагменты жизни героев, позволяя зрителям одновременно наблюдать за процессом создания и воплощения спектакля. Как отмечает режиссёр Кирилл Люкевич, «каждый персонаж получает свой голос, и мы стремимся показать, что, несмотря на общее соседство, каждый человек может чувствовать себя одиноким».

Команда проекта

Режиссёр: Кирилл Люкевич

Автор: Алла Горбунова

Инсценировка: Кирилл Люкевич, Настасья Фёдорова

Сценография и костюмы: Александр Мохов, Мария Лукка

Художник по свету: Ксения Котенева

Саунд-дизайн: Антон Шанихин

В спектакле задействованы: Александра Никитина, Ясмина Омерович, Александр Шадрин, Никита Юськов.

О создателях

Кирилл Люкевич — режиссёр-экспериментатор, лауреат премий «Прорыв», «Золотой софит» и «Золотая Маска». Он окончил Факультет искусств СПбГУ и РГИСИ, а также проводит лекции и мастер-классы по современному театру.

Алла Горбунова — поэт и прозаик, лауреат нескольких литературных премий. Её произведения переведены на 18 языков, а первый сборник «Вещи и ущи» стал заметным явлением в современном литературном поле.

Александр Мохов и Мария Лукка — театральные художники, отмеченные множеством наград, работали с известными режиссёрами и оформляли более 100 спектаклей по всему миру.

Настасья Фёдорова — драматург и кинопедагог, её пьесы не раз становились финалистами крупных театральных конкурсов.

Заключение

Спектакль «Вещи и ущи» станет важной вехой в развитии театра «Практика», поддерживая молодую режиссуру и переводя современную литературу на язык сцены. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!