Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вещь
Киноафиша Вещь

Спектакль Вещь

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 16+
Продолжительность 160 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по мотивам «Бесприданницы» в театре «Суббота»

Театр «Суббота» приглашает зрителей на премьеру спектакля, вдохновленного знаменитой пьесой А.Н. Островского «Бесприданница». Эта классическая история была перенесена в контекст современности, где понятия о любви и деньгах приобретает новые оттенки.

Современные реалии классического сюжета

В центре сюжета — Лариса, молодая девушка из небогатой семьи, чья материальная неустойчивость привлекает к ней внимание состоятельных мужчин. Однако её возлюбленный выбирает брак по расчету, что приводит Ларису к отчаянию. Она оказывается перед выбором: выйти замуж за нелюбимого человека или испытать судьбу в одиночку.

Актуальная интерпретация

Спектакль будет интересен поклонникам актуализации классических произведений и тем, кто хочет разобраться в острых социальных темах, таких как материальные ценности, любовь и предательство. Этот взгляд на «Бесприданницу» ставит перед зрителем важные вопросы о человеческих отношениях в современном обществе.

Не упустите возможность увидеть эту оригинальную интерпретацию на сцене театра «Суббота». Спектакль обещает стать насыщенным и многослойным, вызывая дискуссии и обдумывание в кругу зрителей.

Купить билет на спектакль Вещь

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1500 ₽
30 января пятница
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1500 ₽

Фотографии

Вещь Вещь Вещь Вещь Вещь Вещь Вещь

В ближайшие дни

Санта успеет?!
6+
Детский Детские елки Иммерсивный
Санта успеет?!
5 января в 13:00 Dreamville
от 1900 ₽
Колымские рассказы
16+
Моноспектакль
Колымские рассказы
11 декабря в 19:30 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Сегодня или никогда
16+
Комедия
Сегодня или никогда
22 февраля в 19:00 Театр им. Комиссаржевской
от 300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше