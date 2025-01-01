Меню
Весь Стравинский
Билеты от 3000₽
Весь Стравинский

Весь Стравинский

12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте

Танцевальное волшебство Игоря Стравинского

Приглашаем вас на незабываемое театральное событие! В этом вечере будут представлены три выдающихся произведения Игоря Стравинского, одного из самых влиятельных композиторов XX века.

Балет «Поцелуй феи»

Этот балет, написанный в 1928 году, переносит зрителей в мир волшебства и романтики. Его музыкальные и хореографические решения создают атмосферу настоящей сказки, где переплетаются реальность и фантазия. «Поцелуй феи» стал знаковым произведением благодаря своему уникальному звучанию и выразительным танцевальным номерам.

Четыре этюда для оркестра

Также в программе вечера — «Четыре этюда для оркестра». Это произведение выделяется своей яркой оркестровкой и изысканными мелодическими линиями. Стравинский мастерски управляет динамикой и тембром, создавая незабываемые музыкальные образы, которые будут сопровождать вас на протяжении всего спектакля.

Балет «Аполлон Мусагет»

Завершает вечер балет «Аполлон Мусагет», также написанный в 1928 году. Это произведение стало одним из символов неоклассического балета. В нем прекрасно сочетаются элементы греческой мифологии и современная хореография. Музыка Стравинского, вдохновленная античностью, наполняет балет уникальной гармонией и ритмовым разнообразием.

Не упустите возможность насладиться этим великолепием! Приходите и погрузитесь в мир музыкального и танцевального искусства под руководством одного из гениев нашего времени.

Купить билет на концерт Весь Стравинский

Декабрь
11 декабря четверг
19:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 3000 ₽

