Весь этот джаз

Ночь джаза с Александрой Зарянкиной и Игорем Егоровым

Александра Зарянкина и Игорь Егоров приглашают вас в атмосферу золотой эпохи американского джаза! В этот незабываемый вечер вы услышите мелодии, ставшие визитной карточкой целой эпохи. Программа включает в себя легендарные композиции, которые заставляют сердца биться в ритме джаза.

Вы сможете насладиться шедеврами таких мэтров, как Гарри Уоррен, чьи песни стали неотъемлемой частью американской культурной наследия, и Генри Манчини, мелодии которого с легкостью переместились с большого экрана в сердца миллионов. Вас ждут завораживающие мотивы Джорджа Гершвина, гения, смело сочетавшего классическую музыку с джазовыми ритмами. Не забудем и о хитах, таких как Besame mucho Консуэло Веласкес, переполненные духом Латинской Америки.

Эти композиции отражают дух времени, полного элегантности, романтики и неудержимой энергии, дышат свободой, импровизацией и искренними эмоциями. Вечер обещает стать настоящим праздником для всех ценителей джаза и эстрадной музыки.

Программа концерта

Джером Керн – Smoke gets in your eyes

Гарри Уоррен – Chattanooga choo-choo

Нино Рота – Speak softly love

Генри Манчини – Moon river

Берт Кемпферт – Strangers in the Night

Джордж Гершвин – I got Rhythm, Summertime

Эррол Гарнер – Misty

Консуэло Веласкес – Besame mucho

Барт Ховард – Fly me to the Moon

Гарольд Арлен – Somewhere over the Rainbow

Исполнители

Лауреаты международных конкурсов:

Александра Зарянкина, сопрано

Игорь Егоров, фортепиано

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для слушателей старше 6 лет.