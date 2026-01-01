Весь этот джаз
6+
О концерте

Ночь джаза с Александрой Зарянкиной и Игорем Егоровым

Александра Зарянкина и Игорь Егоров приглашают вас в атмосферу золотой эпохи американского джаза! В этот незабываемый вечер вы услышите мелодии, ставшие визитной карточкой целой эпохи. Программа включает в себя легендарные композиции, которые заставляют сердца биться в ритме джаза.

Вы сможете насладиться шедеврами таких мэтров, как Гарри Уоррен, чьи песни стали неотъемлемой частью американской культурной наследия, и Генри Манчини, мелодии которого с легкостью переместились с большого экрана в сердца миллионов. Вас ждут завораживающие мотивы Джорджа Гершвина, гения, смело сочетавшего классическую музыку с джазовыми ритмами. Не забудем и о хитах, таких как Besame mucho Консуэло Веласкес, переполненные духом Латинской Америки.

Эти композиции отражают дух времени, полного элегантности, романтики и неудержимой энергии, дышат свободой, импровизацией и искренними эмоциями. Вечер обещает стать настоящим праздником для всех ценителей джаза и эстрадной музыки.

Программа концерта

  • Джером Керн – Smoke gets in your eyes
  • Гарри Уоррен – Chattanooga choo-choo
  • Нино Рота – Speak softly love
  • Генри Манчини – Moon river
  • Берт Кемпферт – Strangers in the Night
  • Джордж Гершвин – I got Rhythm, Summertime
  • Эррол Гарнер – Misty
  • Консуэло Веласкес – Besame mucho
  • Барт Ховард – Fly me to the Moon
  • Гарольд Арлен – Somewhere over the Rainbow

Исполнители

Лауреаты международных конкурсов:

  • Александра Зарянкина, сопрано
  • Игорь Егоров, фортепиано

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для слушателей старше 6 лет.

Апрель
4 апреля суббота
19:00
Культурный центр Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 65
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Чёрный Stand Up Концерт
18+
Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
19 марта в 20:30 Trans-Force
от 990 ₽
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
6+
Рок
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
24 июня в 19:00 Креативный кластер «Арте-фактум»
от 1300 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
4 мая в 20:00 Благородная гниль
от 1590 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
