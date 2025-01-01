Приглашаем вас на уникальный концерт «Весь этот джаз», который обещает стать настоящим праздником для любителей качественной музыки. На сцене выступит пианист и аранжировщик Владимир Агафонников вместе со своим джазовым коллективом «Агафонников-Бэнд». Программа включает в себя лучшие мировые джазовые композиции в новых аранжировках.
Коллектив «Агафонников-Бэнд» известен своим разнообразием музыкальных стилей, среди которых:
Коллектив неоднократно становился обладателем престижных наград на международных конкурсах и фестивалях.
Особое внимание стоит уделить выдающимся участникам концерта. Среди них:
В роли ведущей программы выступит Алла Омелюта, которая вместе с талантливыми солистами подарит зрителям незабываемые музыкальные моменты.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу джаза и насладиться исполнением великолепной музыки в исполнении лучших музыкантов. Концерт «Весь этот джаз» — это шанс узнать новое о джазовой культуре и насладиться уникальным звучанием.