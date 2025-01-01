Джазовый концерт в Москве

Приглашаем вас на уникальный концерт «Весь этот джаз», который обещает стать настоящим праздником для любителей качественной музыки. На сцене выступит пианист и аранжировщик Владимир Агафонников вместе со своим джазовым коллективом «Агафонников-Бэнд». Программа включает в себя лучшие мировые джазовые композиции в новых аранжировках.

Разнообразие стилей

Коллектив «Агафонников-Бэнд» известен своим разнообразием музыкальных стилей, среди которых:

Smooth Jazz

Pop-Jazz

Музыка Франции

Классический джаз

Jazz-Rock

Cover-программы

Traditional jazz

Soul music

Funk

Fusion

World pop music hits

Коллектив неоднократно становился обладателем престижных наград на международных конкурсах и фестивалях.

Яркие солисты

Особое внимание стоит уделить выдающимся участникам концерта. Среди них:

Денис Мажуков — король российского рок-н-ролла, вокалист и пианист-виртуоз.

Мари Карне — обладательница редкого тембра голоса, участница музыкальных телепроектов «Голос».

Александра Шерлинг, Алла Омелюта и Татьяна Ларина — лауреаты международных конкурсов и фестивалей.

В роли ведущей программы выступит Алла Омелюта, которая вместе с талантливыми солистами подарит зрителям незабываемые музыкальные моменты.

Обратная связь с аудиторией

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу джаза и насладиться исполнением великолепной музыки в исполнении лучших музыкантов. Концерт «Весь этот джаз» — это шанс узнать новое о джазовой культуре и насладиться уникальным звучанием.