Весь этот джаз
Билеты от 500₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Джазовый концерт в Москве

Приглашаем вас на уникальный концерт «Весь этот джаз», который обещает стать настоящим праздником для любителей качественной музыки. На сцене выступит пианист и аранжировщик Владимир Агафонников вместе со своим джазовым коллективом «Агафонников-Бэнд». Программа включает в себя лучшие мировые джазовые композиции в новых аранжировках.

Разнообразие стилей

Коллектив «Агафонников-Бэнд» известен своим разнообразием музыкальных стилей, среди которых:

  • Smooth Jazz
  • Pop-Jazz
  • Музыка Франции
  • Классический джаз
  • Jazz-Rock
  • Cover-программы
  • Traditional jazz
  • Soul music
  • Funk
  • Fusion
  • World pop music hits

Коллектив неоднократно становился обладателем престижных наград на международных конкурсах и фестивалях.

Яркие солисты

Особое внимание стоит уделить выдающимся участникам концерта. Среди них:

  • Денис Мажуков — король российского рок-н-ролла, вокалист и пианист-виртуоз.
  • Мари Карне — обладательница редкого тембра голоса, участница музыкальных телепроектов «Голос».
  • Александра Шерлинг, Алла Омелюта и Татьяна Ларина — лауреаты международных конкурсов и фестивалей.

В роли ведущей программы выступит Алла Омелюта, которая вместе с талантливыми солистами подарит зрителям незабываемые музыкальные моменты.

Обратная связь с аудиторией

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу джаза и насладиться исполнением великолепной музыки в исполнении лучших музыкантов. Концерт «Весь этот джаз» — это шанс узнать новое о джазовой культуре и насладиться уникальным звучанием.

Купить билет на концерт Весь этот джаз

Ноябрь
5 ноября среда
19:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 500 ₽

