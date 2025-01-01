Весь этот джаз

Меню
Концерт коллектива «АГАФОННИКОВ-BAND»

Концерт коллектива «АГАФОННИКОВ-BAND» под управлением пианиста и композитора Владимира Агафонникова – это яркое событие в культурной жизни города. Владимир успешно объединяет на одной сцене именитых джазменов и молодых исполнителей, представляя разнообразие жанра: от классического свинга до современного фьюжна.

Уникальный стиль и мастерство

«АГАФОННИКОВ-BAND» отличается узнаваемым стилем. Игра Владимира Агафонникова отличается филигранной точностью и эмоциональной насыщенностью. Он мастерски балансирует между техническим мастерством и выразительностью, позволяя каждой ноте звучать осмысленно и прочувствованно. В его исполнении даже самые известные произведения обретают новое звучание.

Музыкальное повествование

Концерт коллектива – это не просто набор композиций, это цельное музыкальное повествование. Как настоящий художник, Агафонников создает атмосферу интимности и доверия, вовлекая слушателей в мир своих музыкальных фантазий. Каждая импровизация становится диалогом со зрителем, где рождаются новые идеи и смыслы.

Разнообразие репертуара

В репертуаре «АГАФОННИКОВ-BAND» можно услышать как классические джазовые стандарты, так и авторские композиции, вдохновленные различными музыкальными традициями. Коллектив не боится экспериментировать, смело смешивая разные стили и создавая свой уникальный музыкальный язык. Это всегда путешествие в мир джаза, полное сюрпризов и открытий.

Участники концерта

  • Владимир Агафонников
  • Катерина Балыкбаева
  • Мари Карне
  • Мариам Мерабова
  • Валерия Миронова
  • Владимир Пресняков (старший)
  • Александра Шерлинг

Ноябрь
21 ноября пятница
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 1500 ₽

