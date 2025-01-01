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Верю. Индивидуальные занятия

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Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Индивидуальные занятия по сценическим искусствам в Москве

Приглашаем вас на индивидуальные занятия, где вы сможете развить свои навыки в различных областях сценического искусства. Наши занятия охватывают три ключевых направления: сценическая речь, вокал и танец. Каждое из них поможет вам стать более уверенным на сцене и выразить себя в полной мере.

Сценическая речь

На занятиях по сценической речи мы сосредоточимся на:

  • Дикции и произношении
  • Чтении стихов, прозы и басен

Вы научитесь говорить выразительно и ясно, что является важным навыком для любого артиста. Уделяя внимание каждому слову, вы сможете донести свои мысли и эмоции до зрителей.

Вокал

Занятия по вокалу помогут вам:

  • Развивать слух
  • Учиться правильному интонированию
  • Разучивать песни
  • Изучать основы сольфеджио

Вы сможете улучшить свои вокальные данные и научитесь передавать эмоции через музыку. Это особенно важно для тех, кто хочет выступать на сцене или в музыкальных проектах.

Танец

На занятиях по танцу мы будем работать над:

  • Пластикой
  • Растяжкой
  • Танцевальными связками

Вы познакомитесь с основами классического танца и современной хореографии, что позволит вам лучше чувствовать свое тело и развивать артистизм.

Не упустите возможность погрузиться в мир сценического искусства и развить свои таланты с нашими опытными преподавателями. Записывайтесь на занятия уже сегодня!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
12:00 от 500 ₽
28 июля
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
12:00 от 500 ₽
29 июля
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
12:00 от 500 ₽
30 июля
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
12:00 от 500 ₽
31 июля
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
12:00 от 500 ₽
1 августа
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
12:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

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1418 дней. К 80-летию Великой Победы
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0+
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от 950 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
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28 июля в 10:20 Арт-пространство Futurione
от 1670 ₽
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