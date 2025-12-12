Меню
О концерте
вертушка газманова, мц жесткое ограничение, чичако
18+
хип-хоп
Возраст
18+
О концерте
12 декабря в Петербурге сольный концерт вертушки и других его никнеймов. При участии борг ликсодий
Декабрь
12 декабря
пятница
19:00
Рассвет
Санкт-Петербург, Комсомола, 2
В ближайшие дни
6+
Классическая музыка
Дуэт "Десять струн", аб-т №6
10 мая в 19:00
Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
19 января в 21:10
Стендап-клуб на Белинского
от 690 ₽
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
17 января в 20:10
Стендап-клуб на Белинского
от 1090 ₽
