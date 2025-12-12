Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
вертушка газманова, мц жесткое ограничение, чичако
Киноафиша вертушка газманова, мц жесткое ограничение, чичако

вертушка газманова, мц жесткое ограничение, чичако

18+
Возраст 18+

О концерте

12 декабря в Петербурге сольный концерт вертушки и других его никнеймов. При участии борг ликсодий

Купить билет на концерт вертушка газманова, мц жесткое ограничение, чичако

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Дуэт "Десять струн", аб-т №6
10 мая в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
19 января в 21:10 Стендап-клуб на Белинского
от 690 ₽
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
17 января в 20:10 Стендап-клуб на Белинского
от 1090 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше