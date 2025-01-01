Меню
вертушка газманова, мц жесткое ограничение, чичако
Киноафиша вертушка газманова, мц жесткое ограничение, чичако

18+
Возраст 18+
О концерте

13 декабря в Москве сольный концерт вертушки и других его никнеймов. При участии борг ликсодий.

Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1500 ₽

