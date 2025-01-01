Меню
О концерте
Билеты от 1500₽
вертушка газманова, мц жесткое ограничение, чичако
18+
хип-хоп
Возраст
18+
О концерте
13 декабря в Москве сольный концерт вертушки и других его никнеймов. При участии борг ликсодий.
Декабрь
13 декабря
суббота
19:00
Свобода
Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
Купить билеты
от 1500 ₽
