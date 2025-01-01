Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вертинский. Возвращение
Билеты от 2500₽
Киноафиша Вертинский. Возвращение

Спектакль Вертинский. Возвращение

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Спектакль Олега Погудина по письмам, воспоминаниям и песням Александра Вертинского

Спектакль «Вертинский. Возвращение» погружает зрителей в мир Александра Вертинского — бродяги и артиста, литератора и танцора танго. Это история о любви и разочаровании, одиночестве и окружении поклонников. Режиссером спектакля выступает народный артист России Олег Погудин, который на протяжении 35 лет связывает свою карьеру с наследием Вертинского.

Данил Можаев в роли Пьеро

Для исполнителя главной роли «Пьеро всея Руси» Данила Можаева это не первое обращение к творчеству Вертинского. Ранее он уже поражал зрителей своими выступлениями в спектаклях «Серебряный век» и «Ар-деко», получая овации от публики и положительные отзывы критиков. В данном спектакле актер демонстрирует новый, незабываемый образ Вертинского, который публика еще не видела.

Музыкальный репертуар

В спектакле звучат знаменитые песни Вертинского, среди которых:

  • Дни бегут
  • За кулисами
  • Попугай Флобер
  • Ты успокой меня
  • Piccolo bambino
  • Бал Господень
  • Мадам, уже падают листья
  • Лиловый негр
  • Маленький креольчик
  • Ваши пальцы пахнут ладаном
  • Рафинированная женщина
  • Пани Ирена
  • Чужие города
  • Над розовым морем
  • Сумасшедший шарманщик
  • Дорогой длинною
  • О всех усталых
  • В синем и далеком океане
  • Прощальный ужин

Спектакль «Вертинский. Возвращение» — это уникальная возможность вновь открыть для себя многогранный мир творчества одного из самых ярких представителей русской культуры. Не упустите шанс увидеть такого Вертинского, какого вы еще не встречали.

Режиссер
Олег Погудин
В ролях
Даниил Можаев
Даниил Можаев

Купить билет на спектакль Вертинский. Возвращение

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
4 октября суббота
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 3000 ₽
22 октября среда
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 2500 ₽
28 октября вторник
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 3000 ₽
3 ноября понедельник
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 2500 ₽
20 ноября четверг
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 2500 ₽
27 ноября четверг
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Светит, да не греет
16+
Премьера Драма
Светит, да не греет
22 ноября в 19:30 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 1200 ₽
Волшебник Изумрудного города
6+
Детский
Волшебник Изумрудного города
16 ноября в 12:00 Театральный центр «Вишневый сад»
от 800 ₽
Маяковский — детям
6+
Детский
Маяковский — детям
22 ноября в 16:00 Московский театр кукол
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше