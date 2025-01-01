Спектакль Олега Погудина по письмам, воспоминаниям и песням Александра Вертинского

Спектакль «Вертинский. Возвращение» погружает зрителей в мир Александра Вертинского — бродяги и артиста, литератора и танцора танго. Это история о любви и разочаровании, одиночестве и окружении поклонников. Режиссером спектакля выступает народный артист России Олег Погудин, который на протяжении 35 лет связывает свою карьеру с наследием Вертинского.

Данил Можаев в роли Пьеро

Для исполнителя главной роли «Пьеро всея Руси» Данила Можаева это не первое обращение к творчеству Вертинского. Ранее он уже поражал зрителей своими выступлениями в спектаклях «Серебряный век» и «Ар-деко», получая овации от публики и положительные отзывы критиков. В данном спектакле актер демонстрирует новый, незабываемый образ Вертинского, который публика еще не видела.

Музыкальный репертуар

В спектакле звучат знаменитые песни Вертинского, среди которых:

Дни бегут

За кулисами

Попугай Флобер

Ты успокой меня

Piccolo bambino

Бал Господень

Мадам, уже падают листья

Лиловый негр

Маленький креольчик

Ваши пальцы пахнут ладаном

Рафинированная женщина

Пани Ирена

Чужие города

Над розовым морем

Сумасшедший шарманщик

Дорогой длинною

О всех усталых

В синем и далеком океане

Прощальный ужин

Спектакль «Вертинский. Возвращение» — это уникальная возможность вновь открыть для себя многогранный мир творчества одного из самых ярких представителей русской культуры. Не упустите шанс увидеть такого Вертинского, какого вы еще не встречали.