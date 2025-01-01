Спектакль «Вертинский. Возвращение» погружает зрителей в мир Александра Вертинского — бродяги и артиста, литератора и танцора танго. Это история о любви и разочаровании, одиночестве и окружении поклонников. Режиссером спектакля выступает народный артист России Олег Погудин, который на протяжении 35 лет связывает свою карьеру с наследием Вертинского.
Для исполнителя главной роли «Пьеро всея Руси» Данила Можаева это не первое обращение к творчеству Вертинского. Ранее он уже поражал зрителей своими выступлениями в спектаклях «Серебряный век» и «Ар-деко», получая овации от публики и положительные отзывы критиков. В данном спектакле актер демонстрирует новый, незабываемый образ Вертинского, который публика еще не видела.
В спектакле звучат знаменитые песни Вертинского, среди которых:
Спектакль «Вертинский. Возвращение» — это уникальная возможность вновь открыть для себя многогранный мир творчества одного из самых ярких представителей русской культуры. Не упустите шанс увидеть такого Вертинского, какого вы еще не встречали.