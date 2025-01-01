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Вертинский PRO
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Вертинский PRO

О концерте/спектакле

Концерт-погружение «Вертинский PRO»

Приглашаем вас на уникальный концерт-погружение «Вертинский PRO», который откроет перед зрителями завораживающий мир песен Александра Вертинского. Это событие — не просто музыкальный спектакль, а настоящее путешествие в странный, загадочный и фантастически-утопический мир.

Мир эмоций и переживаний

В «Вертинский PRO» вы окунётесь в атмосферу наивной любви, жгучей ревности и горького отчаяния. Это история о поиске света и познании собственной бездны, где на фоне зажигательных мелодий танго и фокстротов разворачивается незаметная трагедия «маленького» человека с изношенным сердцем.

Что вас ждет на концерте?

Концерт включает в себя не только музыкальные номера, но и визуальные элементы, которые помогут глубже понять атмосферу творчества Вертинского. Зажигательные ритмы переплетаются с поэтическими текстами, создавая уникальное взаимодействие между исполнителями и зрителями.

Интересные факты о Вертинском

Александр Вертинский, один из самых ярких представителей русской песни XX века, был не только исполнителем, но и поэтом. Его творчество отражает сложные чувства и переживания, что делает его песни актуальными и по сей день. Вертинский часто выступал в Париже, где его талант был по достоинству оценен русской эмиграцией.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного концерта и погрузиться в мир, где музыка и поэзия сливаются воедино!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 24 июля
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
19:00 от 600 ₽

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