Спектакль «Вертинский». Олег Погудин

Концерт «Вертинский» с Олегом Погудиным в Театре имени Ермоловой

Театр имени Ермоловой вновь радушно открывает свои двери для зрителей. Народный артист России Олег Погудин представит программу «Вертинский», посвященную бессмертному творчеству Александра Вертинского. Этот концерт состоится 20 апреля.

Творческое наследие Вертинского

Александр Вертинский — это фигура, чьи песни и проза остаются актуальными более ста лет. Творчество Вертинского продолжает вдохновлять новые поколения артистов и зрителей. Олег Погудин спустя три десятилетия посвящает своей программе именно этому великому деятелю.

Олег Погудин и его связь с Вертинским

Творчество Олега Погудина неразрывно связано с именем Вертинского. В его репертуаре уже давно есть сольная программа «Вертинский», а также спектакли, такие как «Трагический тенор эпохи», «Серебряный век» и «Ар-деко», где Вертинский выступает в роли одного из ключевых персонажей. Кроме того, Погудин сам является режиссёром спектакля «Вертинский. Возвращение», который был высоко оценён критиками.

Поэтический мир Вертинского

По мнению Олега Погудина, понимание поэзии Вертинского требует особого душевного насилия. «Его Пьеро, неуклюжий, беспомощный, почти нелепый… но он через все, порою чудовищные, испытания не перестаёт любить», — говорит певец о лирическом герое Александра Вертинского. В этих словах кроется суть привлекательности и важности творчества Вертинского, которое затрагивает темы памяти, любви, прощения и искупления.

Выдающиеся музыканты на сцене

В сопровождении выдающегося петербургского пианиста, заслуженного артиста РФ Олега Вайнштейна, Олег Погудин подарит зрителям незабываемый вечер. Дуэт этих двух артистов — не просто демонстрация мастерства, но и глубокое взаимодействие, в котором эмоциональная нагрузка и высокий уровень культуры раскрываются в полной мере.

Песни Вертинского, исполненные мастерами 21 века, звучат современно, оставаясь при этом наполненными духом русского солнца и света.

Не упустите возможность стать частью этого уникального концерта!