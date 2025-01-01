Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вертинский. Исповедь Барона
Киноафиша Вертинский. Исповедь Барона

Спектакль Вертинский. Исповедь Барона

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о судьбе Александра Вертинского

Приглашаем вас на уникальный спектакль, посвященный судьбе великого русского артиста Александра Вертинского. Эта постановка предлагает зрителям заглянуть в мир талантливого исполнителя через призму его самой заветной мечты.

Мечта о Бароне

Известно, что Вертинский всегда мечтал сыграть роль Барона в пьесе Максима Горького «На дне». Однако судьба распорядилась иначе: в молодости артиста не приняли в МХТ из-за проблем с дикцией. Эта неудача стала поворотным моментом в его жизни, и теперь мы можем увидеть, как она отразилась на его судьбе.

Взгляд из-за маски

Спектакль, поставленный режиссером Лариным, предлагает уникальный взгляд на жизнь Вертинского глазами его любимой роли. Главный герой — человек в маске, который, закрыв лицо однажды, остался в ее власти до конца своих дней. Эта метафора подчеркивает сложность внутреннего мира артиста и его борьбу с самим собой.

Музыка и поэзия Вертинского

В рамках спектакля зрители смогут насладиться прекрасными песнями и стихами Александра Вертинского, которые создают атмосферу глубокой эмоциональной связи с жизнью и творчеством артиста. Эти произведения, наполненные тоской и надеждой, помогут лучше понять личность Вертинского и его уникальный вклад в русскую культуру.

Не упустите возможность погрузиться в мир театра и искусства на этом незабываемом спектакле!

Режиссер
Игорь Ларин
В ролях
Игорь Ларин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Монплезир Санкт-Петербург, Б.Подъяческая, 14
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Тангейзер
12+
Опера
Тангейзер
17 сентября в 19:00 Мариинский-2
от 1650 ₽
Вероятно, чаепитие состоится
0+
Детский Кукольный
Вероятно, чаепитие состоится
23 августа в 11:00 Karlsson Haus на Кирочной
от 1600 ₽
Ю
18+
Драма
Ю
13 декабря в 19:00 Небольшой драматический театр
от 1700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше