Концерт группы «Версия народная» в Москве

Группа «Версия народная» — это российский музыкальный проект из Новосибирска, который очаровывает зрителей благодаря своим интересным и актуальным женским темам. В составе группы блогеры Ольга Мохова и Екатерина Казко, харизматичные красавицы в кокошниках, которые уже собрали немалое количество поклонников.

Зажигательный репертуар

На концерте вас ожидает непревзойденная атмосфера, в которой невозможно усидеть на месте. Песни группы заставляют плясать и дарят незабываемые эмоции. В программе:

душевные и мелодичные песни

откровенные разговоры о судьбе и быте женщин

амбициозные планы на будущее

обсуждения личной жизни и бывших

Популярность и достижения

Группа завоевала внимание широкой аудитории: в соцсетях ее поклонников более 500 000. Песня «Новогодняя» на платформе Яндекс Музыка набрала 1.8 миллиона прослушиваний, что свидетельствует о высокой популярности и востребованности «Версии народной».

Не упустите шанс стать частью этого энергичного концерта, который подарит заряд бодрости и вдохновения до сентября! Вы точно не пожалеете о времени, проведенном с «Версией народной»!