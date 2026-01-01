Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Версия народная
Киноафиша Версия народная

Версия народная

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт группы «Версия народная» в Москве

Группа «Версия народная» — это российский музыкальный проект из Новосибирска, который очаровывает зрителей благодаря своим интересным и актуальным женским темам. В составе группы блогеры Ольга Мохова и Екатерина Казко, харизматичные красавицы в кокошниках, которые уже собрали немалое количество поклонников.

Зажигательный репертуар

На концерте вас ожидает непревзойденная атмосфера, в которой невозможно усидеть на месте. Песни группы заставляют плясать и дарят незабываемые эмоции. В программе:

  • душевные и мелодичные песни
  • откровенные разговоры о судьбе и быте женщин
  • амбициозные планы на будущее
  • обсуждения личной жизни и бывших

Популярность и достижения

Группа завоевала внимание широкой аудитории: в соцсетях ее поклонников более 500 000. Песня «Новогодняя» на платформе Яндекс Музыка набрала 1.8 миллиона прослушиваний, что свидетельствует о высокой популярности и востребованности «Версии народной».

Не упустите шанс стать частью этого энергичного концерта, который подарит заряд бодрости и вдохновения до сентября! Вы точно не пожалеете о времени, проведенном с «Версией народной»!

Купить билет на концерт Версия народная

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
17 июня среда
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2

В ближайшие дни

Вова Чё Морале: большой джаз в камерном звучании
18+
Джаз

Вова Чё Морале: большой джаз в камерном звучании

30 мая в 20:00 Michèle
от 3500 ₽
Jazz Philharmonic Messengers
6+
Джаз

Jazz Philharmonic Messengers

22 июня в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2000 ₽
Волынки и барабаны в монастырском дворике
6+
Живая музыка

Волынки и барабаны в монастырском дворике

7 июня в 16:00 Храм Святого Антония Чудотворца
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше