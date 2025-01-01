Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Версия народная
Киноафиша Версия народная

Версия народная

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трогательный концерт дуэта «Версия народная»

Мы переезжаем в Москву! Это означает, что квартирников станет меньше, и мы не уверены, когда сможем снова приехать с концертами. Но один концерт мы готовим с особым волнением. Это будет откровенное и в то же время яркое мероприятие, полное энергии!

О дуэте «Версия народная»

«Версия народная» — это музыкальный дуэт, представляющий сердце Сибири. Их творчество полно харизмы, юмора и экспрессии. Вы сможете насладиться авторскими песнями, в которых используется крепкое русское слово, и почувствовать энергию, заставляющую пуститься в танец.

Что ожидать от концерта?

Программа подготовлена для зрителей старше 18 лет, ведь кто-то называет дуэт «Сибирским Ленинградом». Но независимо от названия, каждый, кто познакомился с нами лично, остается с нами и нашим творчеством навсегда.

На концерте вас ждет не только исполнение зажигательных песен, но и возможность подзарядить свою батарейку позитивной энергией. Мы будем петь и танцевать вместе, по народному — по нашему. Приходите и станьте частью этого яркого праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 25 сентября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Stand Up: Гурам Амарян и друзья
18+
Юмор
Stand Up: Гурам Амарян и друзья
23 октября в 19:00 КК им. Маяковского
от 1600 ₽
Ха!Мы! Лучшее!
18+
Юмор
Ха!Мы! Лучшее!
11 октября в 21:30 Бродячая собака
от 600 ₽
Lustova
16+
Хип-хоп
Lustova
4 октября в 20:00 Руки вверх!
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше