Трогательный концерт дуэта «Версия народная»

Мы переезжаем в Москву! Это означает, что квартирников станет меньше, и мы не уверены, когда сможем снова приехать с концертами. Но один концерт мы готовим с особым волнением. Это будет откровенное и в то же время яркое мероприятие, полное энергии!

О дуэте «Версия народная»

«Версия народная» — это музыкальный дуэт, представляющий сердце Сибири. Их творчество полно харизмы, юмора и экспрессии. Вы сможете насладиться авторскими песнями, в которых используется крепкое русское слово, и почувствовать энергию, заставляющую пуститься в танец.

Что ожидать от концерта?

Программа подготовлена для зрителей старше 18 лет, ведь кто-то называет дуэт «Сибирским Ленинградом». Но независимо от названия, каждый, кто познакомился с нами лично, остается с нами и нашим творчеством навсегда.

На концерте вас ждет не только исполнение зажигательных песен, но и возможность подзарядить свою батарейку позитивной энергией. Мы будем петь и танцевать вместе, по народному — по нашему. Приходите и станьте частью этого яркого праздника!