Вернуть нельзя потерять
Киноафиша Вернуть нельзя потерять

Спектакль Вернуть нельзя потерять

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 6+
Возраст 6+

О спектакле

Драма в одном действии по мотивам «Сказки о потерянном времени» Евгения Шварца

В одном действии (по мотивам «Сказки о потерянном времени» Евгения Шварца) разворачивается история о юном герое, который даже не догадывается, какие приключения ждут его из-за привычки опаздывать и откладывать дела на потом.

Неожиданные испытания

На протяжении спектакля главный герой вместе с друзьями столкнется с коварными противниками. Им предстоит разгадать секрет, который скрывают злые волшебники, и спасти нечто важное, что не купить ни за какие деньги.

Ценность времени

Преодолев все испытания, ребята осознают простую и важную истину: человек, который по-настоящему ценит время, способен на всё – даже на самое невозможное.

Спектакль сочетает в себе игровые элементы и глубокие философские размышления. Это история о дружбе, мужестве и, конечно, о времени, которое не стоит терять.

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
11:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
13:30
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
21 декабря воскресенье
11:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
13:30
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
23 декабря вторник
11:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
13:30
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
25 декабря четверг
11:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
26 декабря пятница
11:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
13:30
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
30 декабря вторник
13:30
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
2 января пятница
14:30
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
17:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
5 января понедельник
11:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
13:30
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
7 января среда
11:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79

