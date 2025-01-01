Спектакль Вернуть нельзя потерять

Драма в одном действии по мотивам «Сказки о потерянном времени» Евгения Шварца

В одном действии (по мотивам «Сказки о потерянном времени» Евгения Шварца) разворачивается история о юном герое, который даже не догадывается, какие приключения ждут его из-за привычки опаздывать и откладывать дела на потом.

Неожиданные испытания

На протяжении спектакля главный герой вместе с друзьями столкнется с коварными противниками. Им предстоит разгадать секрет, который скрывают злые волшебники, и спасти нечто важное, что не купить ни за какие деньги.

Ценность времени

Преодолев все испытания, ребята осознают простую и важную истину: человек, который по-настоящему ценит время, способен на всё – даже на самое невозможное.

Спектакль сочетает в себе игровые элементы и глубокие философские размышления. Это история о дружбе, мужестве и, конечно, о времени, которое не стоит терять.