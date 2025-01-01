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Верните мой 2007
Билеты от 1500₽
Киноафиша Верните мой 2007

Верните мой 2007

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Вечер ностальгии: «Верните мой 2007»

2007-й — это не просто год, это целая эпоха, полная ярких эмоций и незабываемых моментов. Время, когда музыка становилась личной исповедью, а каждый трек звучал, как будто был написан специально для тебя. Вечер «Верните мой 2007» — это возможность вернуться в ту самую атмосферу и вновь пережить волнующие мгновения.

Культовые хиты 2000-х

На сцене прозвучат легендарные группы, такие как Tokio Hotel, 30 Seconds to Mars, My Chemical Romance, Linkin Park и многие другие. Инструментальное исполнение от коллектива GRANI MUSIC создаст уникальное звучание знакомых песен. Пятеро талантливых музыкантов бережно передают дух эпохи, создавая новые интерпретации под знакомые мелодии без слов, но с той же эмоциональной глубиной и драйвом.

Для истинных фанатов

Этот концерт предназначен для тех, кто помнит, что такое стоп-кадры на YouTube в 240p, кто рисовал на полях цитаты из любимых песен и до сих пор знает наизусть первые аккорды «Numb» или «Monsoon». Приглашаем вас погрузиться в музыку времени, когда чувства были громче, а жизнь — чуть драматичнее.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность вернуть в свою жизнь атмосферу 2007 года. Присоединяйтесь к нам на этом незабываемом вечере!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
21:00 от 1500 ₽

Фотографии

Верните мой 2007 Верните мой 2007 Верните мой 2007 Верните мой 2007 Верните мой 2007 Верните мой 2007 Верните мой 2007 Верните мой 2007 Верните мой 2007

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