Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вернись, любовь!
Киноафиша Вернись, любовь!

Спектакль Вернись, любовь!

Остросюжетная пьеса о романтической истории 12+
Возраст 12+

О спектакле

Звезда кино и телесериалов, Евгений Славин, мечтает о громком возвращении на театральную сцену. Ему предоставляется уникальный шанс, но он не подозревает, что продюсер Анатолий Васин заключил контракт и с его бывшей женой и партнершей по сцене, Татьяной Могучей. После скандального развода эти двое героев наших сцен враждуют настолько, что, чтобы предотвратить провал предстоящей премьеры, продюсеру приходится создавать целые интриги и погружаться в ложь.

Встречи бывших супругов снова вспыхивают страсть, и это мешает успешным репетициям, превращая остросюжетную пьесу в романтическую историю. Спектаклю грозит провал, и режиссёр с продюсером вынуждены разработать план, как вернуть в героев ненависть друг к другу. Какие силы победят в этом поединке - Ненависть или Любовь? Увлекательная история, великолепный актерский состав и юмор делают эту премьеру неповторимой и успешной!

Режиссер
Павел Урсул
В ролях
Екатерина Семенова
Янина Соколовская
Олег Штефанко
Максим Радугин
Александр Давыдов
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше