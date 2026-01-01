Звезда кино и телесериалов, Евгений Славин, мечтает о громком возвращении на театральную сцену. Ему предоставляется уникальный шанс, но он не подозревает, что продюсер Анатолий Васин заключил контракт и с его бывшей женой и партнершей по сцене, Татьяной Могучей. После скандального развода эти двое героев наших сцен враждуют настолько, что, чтобы предотвратить провал предстоящей премьеры, продюсеру приходится создавать целые интриги и погружаться в ложь.

Встречи бывших супругов снова вспыхивают страсть, и это мешает успешным репетициям, превращая остросюжетную пьесу в романтическую историю. Спектаклю грозит провал, и режиссёр с продюсером вынуждены разработать план, как вернуть в героев ненависть друг к другу. Какие силы победят в этом поединке - Ненависть или Любовь? Увлекательная история, великолепный актерский состав и юмор делают эту премьеру неповторимой и успешной!