Верни мне музыку. Песни из репертуара Муслима Магомаева
Киноафиша Верни мне музыку. Песни из репертуара Муслима Магомаева

Верни мне музыку. Песни из репертуара Муслима Магомаева

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт, посвященный Муслиму Магомаеву

Приглашаем вас на уникальный концерт «Верни мне музыку», посвященный бессмертным хитам Муслима Магомаева. В программе звучат известные песни в исполнении артистов филармонического музыкально-литературного лектория.

О концерте

Концерт организован и поставлен под руководством Владимира Васильева, народного артиста Республики Татарстан. Это особенно торжественное событие, которое подарит зрителям возможность насладиться живым исполнением классических произведений великого певца.

Легенда эстрады

Муслим Магомаев — это имя, которое невозможно забыть. Он был настоящей звездой советской эстрады, известный во всех уголках страны. Концерты Магомаева собирали полные залы, а его альбомы расходились миллионами. Песни, такие как «Королева красоты», «Свадьба» и «Лучший город земли», стали настоящими гимнами целого поколения и остались в сердцах поклонников навсегда.

Формат концерта

Обратите внимание, что концерт пройдет без антракта, что позволит вам полностью сосредоточиться на музыке и насладиться атмосферой вечера.

Исполнители
Васильев В

Апрель
21 апреля вторник
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 500 ₽

