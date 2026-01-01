ВЕРНИ МНЕ МОЙ 2000-любой
18+
Продолжительность 390 минут
Возраст 18+

О концерте

Ночь рока в клубе «Jagger»

Приглашаем вас на незабываемую вечеринку, посвященную золотой эпохе современной тяжелой музыки. В этот вечер вы услышите более 25 хитов в живом исполнении от группы «Laav», создавшей трибьют «Linkin Park». В программе – энергичные треки таких легенд, как «Papa Roach», «Three Days Grace», «30SecondstoMars» и многих других. Также услышите культовые песни Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna и P!nk.

Эта ночь перенесет вас в эпоху, когда музыка была громче и эмоции ярче. Знакомые мелодии повергут в ностальгию, а танцпол зажжется ритмами, рисуя картины былых незабываемых вечеров. Максиум рока, драйва и энергии – готовьтесь к настоящему празднику!

Программа вечера

Вас ждут:

  • Бешеная энергия «Papa Roach», «Linkin Park» и «The Prodigy»;
  • Громкий саунд «Three Days Grace», «30SecondstoMars» и «Guano Apes»;
  • Культовые хиты от горячих красоток Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna и P!nk;
  • Легендарные риффы «Blink-182», «Rammstein» и «Limp Bizkit».

Наши рок-н-ролльные королевы, DJs Olsy & Roxy, не дадут градусу снизиться между сетами. Они замиксуют свои лучшие треки, создавая уникальную атмосферу, которая будет поддерживать вас в ритме всю ночь. Приготовьте голосовые связки – будет громко и незабываемо!

Dress code

Одевайтесь в стиле glam rock, grunge или 2000-х – покажите свой самый яркий образ!

Июнь
12 июня пятница
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Главные музыкальные фестивали в Петербурге
