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Верная жена
Киноафиша Верная жена

Спектакль Верная жена

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия Сомерсета Моэма в Молодёжном театре на Фонтанке

Комедия Сомерсета Моэма «Верная жена», написанная в 1926 году, занимает особое место в драматургическом наследии писателя. Моэм, известный своим тонким психологизмом и английской изысканностью юмора, создал произведение, которое остаётся актуальным и востребованным на мировой сцене. Однако российская сцена не может похвастаться множеством постановок этой замечательной пьесы.

Пьеса и её особенности

«Верная жена» — это произведение зрелого периода Моэма. Здесь писатель, оказавший влияние на драматургов как Оскар Уайльд, Бернард Шоу и Генрик Ибсен, представил свою концепцию «умной» пьесы. В таких пьесах главная задача — следование правде человеческих поступков и внимание к характерам героев.

Действие комедии происходит в первой четверти XX века, после Первой мировой войны. В центре сюжета — независимая и зрелая личность, которая стремится обрести внутреннюю свободу и самоопределение. Основные темы пьесы — поиск счастья внутри себя и размышления о верности и измене.

Постановка и режиссура

Семен Спивак, ставший постановщиком спектакля, впервые обращается к творчеству Моэма. В своих предыдущих работах Спивак исследовал темы отношений внутри семьи, любви и социального влияния. «Верная жена» продолжает эту традицию, исследуя вечные темы противостояния и эмоционального поиска.

Главная героиня пьесы сталкивается с изменой мужа и её лучшей подруги. Вместо того чтобы устраивать сцену, она сохраняет добродушие и спокойствие, отказываясь от истины о произошедшем. Её поведение вызывает вопросы о причинах измены, утрате любви и измене, ставшей условностью.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Анна Геллер
Юрий Сташин
Андрей Кузнецов
Татьяна Григорьева
Юлия Шубарева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
18:00 от 800 ₽

Фотографии

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17 февраля 2025 07:00
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