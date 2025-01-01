Меню
Веретено времени. Дмитрий Калинин
6+
О концерте/спектакле

Веретено времени: фолк-рок с русской душой

Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга совместно с выдающимся балалаечником и композитором Дмитрием Калининым представляют авторский проект в жанре фолк-рок «Веретено времени». Этот концерт станет настоящим открытием для любителей исконно русских песен и мелодий.

Современные интерпретации

В программе прозвучат не только традиционные русские песни и авторские сочинения самого Калинина, но и хиты мировых рок-групп в фолк-рок версии. Музыканты представят свои уникальные аранжировки известных песен таких коллективов как The Beatles, ABBA, Muse, Rammstein, Nirvana и AC/DC на русских народных инструментах — балалайках, домрах и баянах.

Дмитрий Калинин: мастер балалайки

Дмитрий Калинин — лауреат престижных Всероссийских и Международных конкурсов, с успехом выступающий не только в России, но и за её пределами. Он является одним из самых ярких исполнителей на балалайке, его выступления прошли через лучшие залы мира, включая Большой зал Московской Консерватории и концертные залы в Японии и Италии.

Концертная информация

Концерт пройдет в двух отделениях и продлится около двух часов. Дирижеры: Дмитрий Калинин и Александр Чернобаев. Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом, который объединяет русскую традицию и современные музыкальные течения.

Купить билет на концерт Веретено времени. Дмитрий Калинин

В других городах
Ноябрь
17 ноября понедельник
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 500 ₽

