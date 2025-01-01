Меню
Вересковый мед
Киноафиша Вересковый мед

Спектакль Вересковый мед

Постановка
Театр Терезы Дуровой 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Вересковый мед» в Театре Терезы Дуровой: путешествие в Шотландию XIX века

Шотландия — край скал, туманов и отважных горцев. XIX век стал временем удивительных открытий и изобретений: синематограф, паровозы, аэропланы! Однако, несмотря на прогресс, шотландцы бережно хранят свое наследие. В памяти живы славные победы и раздоры между кланами.

Сюжет и герои

Герои спектакля «Вересковый мед» — девушка Элли и юноша Вилли — пройдут непростой путь от отчуждения и вражды до спасения жизней друг друга. Цепь удивительных совпадений и приключений приведет их в Каледонию. На своем пути они встретят мудрого друида, жестокого римского центуриона, веселых музыкантов и лютых воинов-пиктов.

Уроки дружбы и единства

Юным героям предстоит понять простую истину: «Вместе устоим — порознь падем!» Они примут участие в сражениях и, возможно, смогут изменить ход исторических событий.

Оригинальность и музыкальное сопровождение

Оригинальный сюжет «Верескового меда» написан Артемом Абрамовым на основе шотландских легенд и исторических реалий. Музыкальное обрамление спектакля включает в себя звучание волынок и ансамбль городских барабанов, создавая атмосферу настоящей шотландской сказки.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего путешествия в мир шотландских легенд и историй!

Режиссер
Тереза Дурова
В ролях
Евгений Мишечкин
Юлия Юнушева
Артур Матусов
Павел Никитченко
Анастасия Тюкова

Фотографии

Вересковый мед Вересковый мед Вересковый мед Вересковый мед Вересковый мед
