Спектакль «Вересковый мед» в Театре Терезы Дуровой: путешествие в Шотландию XIX века

Шотландия — край скал, туманов и отважных горцев. XIX век стал временем удивительных открытий и изобретений: синематограф, паровозы, аэропланы! Однако, несмотря на прогресс, шотландцы бережно хранят свое наследие. В памяти живы славные победы и раздоры между кланами.

Сюжет и герои

Герои спектакля «Вересковый мед» — девушка Элли и юноша Вилли — пройдут непростой путь от отчуждения и вражды до спасения жизней друг друга. Цепь удивительных совпадений и приключений приведет их в Каледонию. На своем пути они встретят мудрого друида, жестокого римского центуриона, веселых музыкантов и лютых воинов-пиктов.

Уроки дружбы и единства

Юным героям предстоит понять простую истину: «Вместе устоим — порознь падем!» Они примут участие в сражениях и, возможно, смогут изменить ход исторических событий.

Оригинальность и музыкальное сопровождение

Оригинальный сюжет «Верескового меда» написан Артемом Абрамовым на основе шотландских легенд и исторических реалий. Музыкальное обрамление спектакля включает в себя звучание волынок и ансамбль городских барабанов, создавая атмосферу настоящей шотландской сказки.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего путешествия в мир шотландских легенд и историй!