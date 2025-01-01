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Вердикт
Билеты от 5000₽
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Спектакль Вердикт

Постановка
Театр на Трубной 18+
Режиссер Сергей Дьячковский
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

О справедливости и человечности — в постановке по пьесе Реджинальда Роуза на сцене Театра на Трубной

Узнаваемый сюжет Реджинальда Роуза переносится в ближайшее будущее, где актуальность справедливости и способность человека отстоять правду становятся особенно важными. Каждый герой раскрывает свою правду, судьбу и уязвимость, создавая сплетение страстей, которое оборачивает рождающуюся Истину.

Личное и общее

Спектакль предлагает зрителям исследовать личные переживания, мотивы и драмы персонажей. Вопросы, которые поднимаются в постановке, заставляют задуматься: что важнее — убеждения, долг или справедливость? Это история о том, как в век тотальной озлобленности важно оставаться человеком, о том, как чуткость и доброта могут изменить мир.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры:

  • Александр Михальчук
  • Дмитрий Крайлюк
  • Ольга Сиротенко
  • Ирэн Михалева
  • Юлия Титель
  • Алина Ковалева
  • Тихон Косых
  • Анастасия Старостина
  • Алексей Бондаренко
  • Жанна Казанская
  • Михаил Слободинский
  • Ольга Сумишевская
  • Анастасия Фон Варденбург
  • Юлианна Винер
  • Марина Амелина
  • Екатерина Касперович
  • Вера Вараксина
  • Ирина Симонянц
  • Ольга Савина

Поддержка и творчество

Спектакль создан при поддержке Frida Foundation, что подчеркивает важность социального и культурного взаимодействия в современном театре.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 5000 ₽

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