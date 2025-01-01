Спектакль Вердикт

О справедливости и человечности — в постановке по пьесе Реджинальда Роуза на сцене Театра на Трубной

Узнаваемый сюжет Реджинальда Роуза переносится в ближайшее будущее, где актуальность справедливости и способность человека отстоять правду становятся особенно важными. Каждый герой раскрывает свою правду, судьбу и уязвимость, создавая сплетение страстей, которое оборачивает рождающуюся Истину.

Личное и общее

Спектакль предлагает зрителям исследовать личные переживания, мотивы и драмы персонажей. Вопросы, которые поднимаются в постановке, заставляют задуматься: что важнее — убеждения, долг или справедливость? Это история о том, как в век тотальной озлобленности важно оставаться человеком, о том, как чуткость и доброта могут изменить мир.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры:

Александр Михальчук

Дмитрий Крайлюк

Ольга Сиротенко

Ирэн Михалева

Юлия Титель

Алина Ковалева

Тихон Косых

Анастасия Старостина

Алексей Бондаренко

Жанна Казанская

Михаил Слободинский

Ольга Сумишевская

Анастасия Фон Варденбург

Юлианна Винер

Марина Амелина

Екатерина Касперович

Вера Вараксина

Ирина Симонянц

Ольга Савина

Поддержка и творчество

Спектакль создан при поддержке Frida Foundation, что подчеркивает важность социального и культурного взаимодействия в современном театре.