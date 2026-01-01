Верди. Реквием. Е. Стихина, Н. Карязина, А. Татаринцев, А. Тихомиров, МГСО, дирижёр - И. Рудин

Верди. Реквием в Зарядье

Концертная программа класса музыкального искусства ждет зрителей в концертном зале Зарядье. Уникальное произведение Джузеппе Верди, «Реквием», будет исполнено под руководством выдающегося дирижера И. Рудина.

Исполнители

На сцене выступят талантливые вокалисты: Е. Стихина, Н. Карязина, А. Татаринцев и А. Тихомиров. Каждый из них имеет богатый опыт на оперных и концертных площадках, что обещает зрителям незабываемое музыкальное событие.

О произведении

«Реквием» — одно из самых глубоких и эмоционально насыщенных произведений Верди, которое сочетает в себе элементы оратории и оперы. Это произведение активно исполняется по всему миру и является настоящим испытанием для исполнителей благодаря своей сложности и требованиям к артистизму.

Почему стоит прийти

Не упустите шанс послушать это шедевральное произведение в уникальной акустике концертного зала Зарядье. Верди создавал свой «Реквием» как дань памяти и глубокое размышление о жизни и смерти, что делает каждое его исполнение особенно значимым.