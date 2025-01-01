Меню
Верди. Макбет
Киноафиша Верди. Макбет

Спектакль Верди. Макбет

12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Опера «Макбет» Джузеппе Верди в 4-х действиях

Вниманию зрителей представлен спектакль в рамках фестиваля «Шекспир в музыке. Эрмитаж 2025». Это выдающаяся опера Джузеппе Верди, основанная на знаменитой трагедии Уильяма Шекспира. Исполнить эту грандиозную работу приглашен симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством народного артиста России Сергея Стадлера.

Участники спектакля

Солистов сопровождают ансамбль солистов «Рождество» под художественным руководством заслуженной артистки России Ольги Ступневой, а также Государственный ансамбль танца «Барыня» под руководством заслуженной артистки России Татьяны Тимохиной. Режиссёром спектакля выступает Ирина Фокина.

Сюжетные перипетии

Действие разворачивается в Шотландии XI века, где на поле боя собираются ведьмы. Макбет и Банко, возвращаясь с победы, сталкиваются с их предсказаниями. В замке Макбетов, леди Макбет, прочитав письмо мужа, решает, что он предназначен занять трон, и убеждает его убить короля Дункана.

Акт I: Задуманные преступления

После убийства Дункана Макбет становится королем, но быстро начинает испытывать страх и паранойю, так как предсказания ведьм заставляют его задуматься о будущем потомстве Банко.

Акт II: Заговоры и последствия

Макбет решает устранить Банко и его сына, что приводит к трагическим последствиям и психическим страданиям леди Макбет, наблюдающей за растущей паранойей мужа.

Акт III: Призраки прошлого

В темной пещере ведьмы вновь предсказывают судьбу Макбета, и его страхи о материально предпочитаемом будущем усиливаются. Тем временем он организует новые преступления в попытке закрепить свою власть.

Акт IV: Окончательная расправа

Кульминация истории наступает, когда Макдуф, жаждущий мести за смерть своей семьи, объединяется с Малькольмом для свержения тирана. В это время леди Макбет, терзаемая угрызениями совести, начинает терять рассудок.

Финал: Возвращение справедливости

Макбет сражается с Макдуфом, который, как оказывается, был рожден не традиционным путем. Финальная битва приводит к падению Макбета, и Шотландия встречает нового короля — Малькольма.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который сочетает в себе мощную драматургию и великолепную музыку Верди. «Макбет» — это не только рассказ о жадности и власти, но и глубокая человеческая драма, которая заставляет задуматься о месте личности в истории.

Купить билет на спектакль Верди. Макбет

Январь
16 января пятница
19:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 600 ₽
24 января суббота
19:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 600 ₽

