Вербатимфест 2025. Фристайл-концерт Тема Куба

Тёма Куба — сонграйтер, чемпион России по рэп-фристайлу, резидент Арт-кластера «Таврида» На сольном концерте в рамках фестиваля «Вербатимфест 2025» Тёма Куба презентует альбома «Любовь и роботы», созданный с помощью нейросетей в соавторстве со звездным саунд-продюсером Денисом Колесниковым. Тёма Куба – мультижанровый артист, сонграйтер, ведущий и креатор, совмещающий музыкальное творчество с технологическими инновациями. Автор проектов на стыке искусства и технологий – интегрирует нейросети в процесс написания музыки. Участник масштабных фестивалей, ведущий резонансных мероприятий. Ведущий мастер-классов по фристайлу, тренингов по креативному мышлению и нестандартному подходу к решению задач. Музыка Тёмы Куба сочетает смысловую глубину, фристайл и элементы поп-культуры, эмоционально воздействуя на слушателей. Своей миссией видит создание музыки, которая будет рядом с людьми в самые важные моменты их жизни. В музыкальной карьере: – песни для Хабиба, Вани Дмитриенко, групп «Хлеб», «Любэ», «Фабрика»; – совместные проекты с музыкальными продюсерами и артистами; – создание гимнов для крупных корпораций и спортивных команд.