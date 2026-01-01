Вера под огнем

Вера под огнём: культурно-просветительское мероприятие в Кремле

12 сентября 2026 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоится масштабное культурно-просветительское мероприятие «Вера под огнём», посвященное подлинному мужеству и духовному единству.

Документальный фильм о православии на передовой

В первом отделении вечера зрителям будет представлен пронзительный документальный фильм о православии в зоне проведения специальной военной операции. Фильм содержит честные хроники о силе духа и служении военных священников, показывая, как искренняя молитва становится главным щитом на передовой, спасая жизни и даруя надежду в самых сложных ситуациях.

Торжественный концерт с участием звёзд

Программу вечера дополнит торжественный концерт с участием ведущих звёзд российской эстрады. В их исполнении прозвучат сильные патриотические композиции, современные баллады о добре и духовные произведения, согревающие души и объединяющие сердца.

Поддержка участников специальной военной операции

«Мы делаем не просто культурно-просветительское мероприятие — мы помогаем: вырученные средства будут направлены в фонд «12 храмов», для оказания помощи участникам СВО», — отметили организаторы. Это мероприятие создаёт не только культурную атмосферу, но и возможность для зрителей внести свой вклад в поддержку тех, кто нуждается в помощи.