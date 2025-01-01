Меню
Вера Ника
Сольный концерт группы «Вера Ника»

Приглашаем вас на сольный концерт столичных рокеров — группы «Вера Ника». Этот музыкальный коллектив известен своим уникальным стилем и эмоциональной подачей, что делает каждое их выступление незабываемым.

Душевность русского рока

Группа «Вера Ника» успешно сочетает в своем творчестве душевность русского рока с мощной энергетикой. Их музыка наполнена глубокими текстами и мелодиями, которые находят отклик в сердцах слушателей. Вы сможете насладиться как проверенными временем хитами, так и новыми песнями, которые уже успели завоевать внимание публики.

Что ожидать на концерте

На концерте публику ждут не только любимые старые композиции, но и свежие произведения, которые группа представит в живом исполнении. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу настоящего русского рока и почувствовать энергетику живого выступления.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Концерт группы «Вера Ника» обещает стать ярким событием в культурной жизни столицы. Приходите, чтобы насладиться музыкой, наполненной эмоциями и искренностью!

13 ноября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1000 ₽

