Вера Ника. 5 лет группе

Юбилейный концерт группы «Вера Ника» в МТ Music Bar

1 декабря группа «Вера Ника» отмечает свое 5-летие сольным концертом в МТ Music Bar. За это время музыканты успели завоевать любовь зрителей, выпустив три полноформатных альбома и сняв три клипа. Также они записали фит с известным исполнителем Найком Борзовым.

Достижения группы

Группа «Вера Ника» активно гастролировала, посетив десятки городов и принимая участие в таких фестивалях, как «Улетай», «K!nRock», «Живой», «Добрый Рок», «РокОполЧЕние» и «Rock-на-Смоленке». Кроме того, они стали победителями на фестивалях «Revolution», «Балтийский берег» и «НьюТон».

Песни группы звучали на волнах различных радиостанций, включая «НАШЕ», «Радио России» и «MAXIMUM». Это подтверждает их популярность и признание в музыкальной среде.

Гости концерта

Поддержать юбиляров в этот знаменательный день приедет группа «7 Отличий» из Череповца. Эти свободные романтики и предвестники позитива обещают сделать вечер незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого праздника музыки и творчества. Ждем вас на концерте!