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Вера, Надежда, Любовь
Киноафиша Вера, Надежда, Любовь

Спектакль Вера, Надежда, Любовь

12+
Режиссер Юлия Уразбаева
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

«Вера, Надежда, Любовь»: новый спектакль театра «Июль»

Театр «Июль» представляет премьеру спектакля «Вера, Надежда, Любовь», основанного на пьесе Алексея Арбузова «Домик на окраине». Это трогательная история о человеческой стойкости в самые трудные времена.

Содержание спектакля

Действие происходит на фоне войны, когда героям приходится бороться не только с внешними врагами, но и с внутренними демонами. Спектакль поднимает важные вопросы о потерях и испытаниях, которые испытывают люди, и о том, как вера, надежда и любовь помогают сохранять свет в самые мрачные моменты жизни.

Творческая команда

Спектакль поставила художественный руководитель театра Юлия Уразбаева, которая также выступает в роли режиссера. Художник-постановщик — Марина Ивашкова, чей талант придает сценическому оформлению особую атмосферу и глубину.

Напоминаем, что данный спектакль не оставит равнодушным ни одного зрителя и станет значимым событием в театральной жизни.

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