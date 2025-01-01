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Вера, надежда, любовь
Киноафиша Вера, надежда, любовь

Спектакль Вера, надежда, любовь

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе «Деревья умирают стоя» в Волгограде

Пьеса «Деревья умирают стоя», написанная испанским драматургом Альберто Куньо, стала основой нового спектакля, который уже успел завоевать сердца зрителей. Этот шедевр затрагивает вечные темы «отцов и детей», молодости и старости, ответственности и безнаказанности. Сюжет пьесы раскрывает глубокие человеческие эмоции и сложности семейных отношений.

Сюжет

Действие спектакля начинается с того, что внук покидает родной дом, оставляя бабушку в ожидании. Двадцать лет спустя, она по-прежнему мечтает о встрече с ним. Однажды в газетах появляется тревожная новость — корабль, на котором должен прибыть внук, тонет. Чтобы не расстраивать жену, Бальбоа, муж бабушки, решает скрыть правду и начинает писать письма от имени внука, рассказывая, как они счастливо живут с женой Изабеллой в Канаде.

Возвращение внука

Сюжет принимает неожиданный поворот, когда внук всё-таки возвращается. Эта встреча становится кульминацией спектакля и заставляет зрителей задуматься о значении семьи, времени и прощения.

Интересные факты

Спектакль «Деревья умирают стоя» не только популярное произведение, но и учебный материал для многих театров по всему миру. Его глубокая философия и трогательные персонажи делают его актуальным для разных поколений зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль на сцене вашего театра! Он обещает быть не только зрелищным, но и эмоционально насыщенным, оставляя зрителей с важными размышлениями о жизни и любви.

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Екатерина Мелешникова
Анастасия Фролова
Светлана Кулакова-Блохина
Оксана Зайцева
Елена Тополага

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 31 октября
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
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