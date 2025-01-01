Вера Котельникова: Стендап концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт талантливой комедиантки Веры Котельниковой! Это событие пройдет в уютном Standup Club на Трубной, известном своей атмосферой и качественным юмором.

О Вере Котельниковой

Вера Котельникова — одна из самых ярких представительниц современного стендапа в России. Её стиль отличает искренность и умение находить юмор в повседневной жизни. Она активно выступает в различных клубах и на фестивалях, а также является участницей популярных телевизионных программ.

Почему стоит посетить?

Уникальный стиль Веры, который сочетает остроумие и живые эмоции.

Комфортная атмосфера Standup Club на Трубной — идеальное место для вечернего отдыха.

Забавные истории и актуальные темы, которые не оставят равнодушными!

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте клуба или в кассе. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о их покупке, так как места разлетаются быстро!

Присоединяйтесь к нам на вечере смеха и хорошего настроения с Верой Котельниковой! Ждем вас!