Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт талантливой комедиантки Веры Котельниковой! Это событие пройдет в уютном Standup Club на Трубной, известном своей атмосферой и качественным юмором.
Вера Котельникова — одна из самых ярких представительниц современного стендапа в России. Её стиль отличает искренность и умение находить юмор в повседневной жизни. Она активно выступает в различных клубах и на фестивалях, а также является участницей популярных телевизионных программ.
Билеты можно приобрести на сайте клуба или в кассе. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о их покупке, так как места разлетаются быстро!
Присоединяйтесь к нам на вечере смеха и хорошего настроения с Верой Котельниковой! Ждем вас!