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Вера Котельникова
Билеты от 600₽
Киноафиша Вера Котельникова

Вера Котельникова

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Вера Котельникова: Стендап концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт талантливой комедиантки Веры Котельниковой! Это событие пройдет в уютном Standup Club на Трубной, известном своей атмосферой и качественным юмором.

О Вере Котельниковой

Вера Котельникова — одна из самых ярких представительниц современного стендапа в России. Её стиль отличает искренность и умение находить юмор в повседневной жизни. Она активно выступает в различных клубах и на фестивалях, а также является участницей популярных телевизионных программ.

Почему стоит посетить?

  • Уникальный стиль Веры, который сочетает остроумие и живые эмоции.
  • Комфортная атмосфера Standup Club на Трубной — идеальное место для вечернего отдыха.
  • Забавные истории и актуальные темы, которые не оставят равнодушными!

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте клуба или в кассе. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о их покупке, так как места разлетаются быстро!

Присоединяйтесь к нам на вечере смеха и хорошего настроения с Верой Котельниковой! Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 600 ₽

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