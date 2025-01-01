Меню
Вера Котельникова. Проверочный стендап концерт
Билеты от 800₽
Киноафиша Вера Котельникова. Проверочный стендап концерт

Вера Котельникова. Проверочный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте

Концерт Веры Котельниковой в Стендап клубе на Трубной

Стендап клуб на Трубной представляет концерт Веры Котельниковой, выдающейся комедийной артистки, известной своими проверочными выступлениями. На этом вечере зрители смогут стать свидетелями уникального взаимодействия юмора и экспериментальности.

Что ждет зрителей?

В программе концерта вы услышите как проверенные номера, так и экспериментальные сценки. Вера Котельникова талантливо суммирует опыт и свежие идеи, что делает каждое ее выступление незабываемым.

Для кого это событие?

Концерт станет отличным выбором для любителей стендапа, а также для тех, кто ценит новаторский подход к юмору. Каждый номер пронизан оригинальностью и свежестью мысли, что гарантирует море положительных эмоций и смеха.

Интересный факт

Вера Котельникова постоянно исследует новые форматы, что позволило ей завоевать уважение как у зрителей, так и у коллег по профессии. Участие в этом концерте - возможность увидеть процесс создания комедийных шедевров в действии.

Купить билет на концерт Вера Котельникова. Проверочный стендап концерт

Декабрь
31 декабря среда
19:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 800 ₽

