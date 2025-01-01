Меню
Вера Котельникова. Проверочный стендап-концерт
18+
О концерте/спектакле

Сольный концерт Веры Котельниковой

Приглашаем вас на сольный концерт известной комикессы Веры Котельниковой! Она получила признание благодаря участию в популярных проектах, таких как «Прожарка» на ТНТ4 и «Открытый микрофон», а также в «Женском стендапе» на ТНТ.

Вера также отметилась в успешных youtube-проектах, включая «Женский Взгляд» на канале Стендап Клуба #1 в Москве и Outside Standup. Её уникальный стиль и умение работать с аудиторией обещают незабываемый вечер, наполненный смехом и остроумными шутками.

Не упустите шанс увидеть Веру Котельникову в живую и насладиться атмосферой стендапа. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников юмора!

Купить билет на концерт Вера Котельникова. Проверочный стендап-концерт

Октябрь
19 октября воскресенье
21:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1000 ₽
20 октября понедельник
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1000 ₽

