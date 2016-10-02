Меню
Вера Егорова и группа The Big Buddy Band
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вера Егорова и группа The Big Buddy Band

Вера Егорова и группа The Big Buddy Band

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Долгожданное возвращение Веры Егоровой и группы THE BIG BUDDY BAND в Москву

2 октября на сцене клуба «16 Тонн Арбат» состоится долгожданное возвращение Веры Егоровой и группы THE BIG BUDDY BAND в Москву. Готовьтесь к незабываемому вечеру, который обещает стать настоящим фейерверком эмоций.

Жанровое разнообразие

Этот спектакль — не просто концерт, а музыкально-театральный аттракцион, в который сливаются элементы колкого стендапа, джаз-панк-драмеди-шоу, цирка, балета и дискотеки. Всё это представлено с характерной для Петербурга яркостью и тонкостью.

Музыкальная программа

На вечере прозвучат композиции из грядущего альбома группы, а также классика джаза и сокровища французской эстрады. Все произведения будут исполнены в смелом и дерзком авторском стиле. Это уникальная возможность насладиться музыкой, которой нет в обычных концертных программах.

Фронтвумен Вера Егорова

В центре этого безумия — Вера Егорова, фронтвумен и муза THE BIG BUDDY BAND. Она — поющая актриса, танцующий клоун и исполнительница главных ролей Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра «АРТ». Её харизма и талант сделают вечер поистине незабываемым.

Приходите и получите свой кусочек Петербурга прямо в сердце Москвы! До встречи 2 октября!

Купить билет на концерт Вера Егорова и группа The Big Buddy Band

Октябрь
2 октября четверг
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 1000 ₽

