Венский вальс
6+
Возраст 6+

Вечер музыки венских королей в Пермской филармонии

Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан, под управлением народного артиста Республики Башкортостан Дмитрия Крюкова, приглашает вас на вечер, посвященный музыке королей венского вальса – Иоганну и Йозефу Штраусам.

В программе – самые знаменитые мелодии, которые уже полтора века покоряют сердца слушателей по всему миру. Вас ждут:

  • изящные вальсы «На прекрасном голубом Дунае» и «Сказки Венского леса»;
  • зажигательные польки «Тик-Так» и «Трик-трак»;
  • торжественные марши и увертюры.

Этот концерт станет настоящим путешествием в эпоху балов и празднеств, где царит изысканность и романтика старой Вены. Погрузитесь в атмосферу музыкального великолепия и насладитесь шедеврами венских композиторов.

Декабрь
21 декабря воскресенье
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 4000 ₽

