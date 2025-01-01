Венский вальс

Вечер музыки венских королей в Пермской филармонии

Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан, под управлением народного артиста Республики Башкортостан Дмитрия Крюкова, приглашает вас на вечер, посвященный музыке королей венского вальса – Иоганну и Йозефу Штраусам.

В программе – самые знаменитые мелодии, которые уже полтора века покоряют сердца слушателей по всему миру. Вас ждут:

изящные вальсы «На прекрасном голубом Дунае» и «Сказки Венского леса»;

зажигательные польки «Тик-Так» и «Трик-трак»;

торжественные марши и увертюры.

Этот концерт станет настоящим путешествием в эпоху балов и празднеств, где царит изысканность и романтика старой Вены. Погрузитесь в атмосферу музыкального великолепия и насладитесь шедеврами венских композиторов.