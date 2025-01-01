Входит в Абонемент 35 Фортепианная галерея Владислава Чепиноги Камерные программы Программа Шуман. «Бабочки» Шуман. «Венский карнавал» Чайковский. Салонный вальс Чайковский. «Святки» из цикла «Времена года» Чайковский — Плетнев. Концертная сюита из балета «Щелкунчик» Пальцы Владислава Чепиноги будут порхать над клавишами фортепиано как бабочки, выполняя па, достойные Феи Драже! Вас закружит вихрь танца — бал-маскарад и венское карнавальное шествие в композициях Шумана, святочный вальс и яркая Тарантелла из сюиты балета «Щелкунчик». Участники Чепинога Владислав (фортепиано) Попова Анна