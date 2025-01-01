Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вениамин Смехов. Стихотерапия
Билеты от 3500₽
Киноафиша Вениамин Смехов. Стихотерапия

Спектакль Вениамин Смехов. Стихотерапия

12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Стихотерапия с Вениамином Смеховым в лектории «Прямая речь»

Программа «Стихотерапия» — это уникальное событие, посвященное поэзии, театру и кино. Вечер будет наполнен воспоминаниями о друзьях, ушедших и оставшихся в памяти, а также размышлениями о том, что стоит помнить, знать и во что верить.

Вениамин Смехов: актёр и рассказчик

Для зрителей, знакомых с театром, Вениамин Смехов — это не просто актёр Театра на Таганке. Его имя ассоциируется с благородным Атосом из культового фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Этот вечер станет ностальгическим погружением в те времена, когда фильм впервые вышел на экраны.

Поэзия и воспоминания

В программе прозвучат любимые стихи и рассказы об их авторах. Смехов имел честь лично знать таких гениев, как Давид Самойлов, Александр Межиров, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и Владимир Высоцкий. Его отношение к поэзии Пушкина и Маяковского настолько близко, что эти великие поэты стали частью его жизни.

Любовь к Востоку

Отдельная страница встречи будет посвящена любви Вениамина Смехова к Востоку. Вдохновленный этой темой, он написал сказку «Али-баба и 40 песен персидского базара». В вечерней программе также прозвучат памятные строки из этой сказки и восточные стихи, оказавшие на неё влияние.

Творческая карьера

Вениамин Смехов — актёр, режиссёр, сценарист и писатель. Он окончил театральное училище им. Щукина и работал в Театре на Таганке, где стал ведущим артистом, режиссёром и членом художественного совета. Его постановки отмечены наградами и признанием как в России, так и за её пределами. Сегодня Смехов продолжает выступать в спектаклях Театра наций и работать как режиссёр в Театре на Таганке.

Присоединяйтесь онлайн

Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться к программе онлайн. Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события!

В ролях
Вениамин Смехов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 октября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
19:30 от 3500 ₽

Фотографии

Вениамин Смехов. Стихотерапия Вениамин Смехов. Стихотерапия Вениамин Смехов. Стихотерапия

В ближайшие дни

Капитанская дочка
12+
Детский Музыка
Капитанская дочка
9 октября в 19:00 Поколение
от 800 ₽
Двенадцатая ночь, или Что угодно
16+
Комедия
Двенадцатая ночь, или Что угодно
18 сентября в 19:00 Центр драматургии и режиссуры на Соколе
от 1300 ₽
Вдох
18+
Иммерсивный
Вдох
26 сентября в 17:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше