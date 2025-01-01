Спектакль Вениамин Смехов. Стихотерапия

Стихотерапия с Вениамином Смеховым в лектории «Прямая речь»

Программа «Стихотерапия» — это уникальное событие, посвященное поэзии, театру и кино. Вечер будет наполнен воспоминаниями о друзьях, ушедших и оставшихся в памяти, а также размышлениями о том, что стоит помнить, знать и во что верить.

Вениамин Смехов: актёр и рассказчик

Для зрителей, знакомых с театром, Вениамин Смехов — это не просто актёр Театра на Таганке. Его имя ассоциируется с благородным Атосом из культового фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Этот вечер станет ностальгическим погружением в те времена, когда фильм впервые вышел на экраны.

Поэзия и воспоминания

В программе прозвучат любимые стихи и рассказы об их авторах. Смехов имел честь лично знать таких гениев, как Давид Самойлов, Александр Межиров, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и Владимир Высоцкий. Его отношение к поэзии Пушкина и Маяковского настолько близко, что эти великие поэты стали частью его жизни.

Любовь к Востоку

Отдельная страница встречи будет посвящена любви Вениамина Смехова к Востоку. Вдохновленный этой темой, он написал сказку «Али-баба и 40 песен персидского базара». В вечерней программе также прозвучат памятные строки из этой сказки и восточные стихи, оказавшие на неё влияние.

Творческая карьера

Вениамин Смехов — актёр, режиссёр, сценарист и писатель. Он окончил театральное училище им. Щукина и работал в Театре на Таганке, где стал ведущим артистом, режиссёром и членом художественного совета. Его постановки отмечены наградами и признанием как в России, так и за её пределами. Сегодня Смехов продолжает выступать в спектаклях Театра наций и работать как режиссёр в Театре на Таганке.

Присоединяйтесь онлайн

Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться к программе онлайн. Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события!