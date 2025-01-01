Спектакль Вениамин Смехов. Спасение Миледи, или первая любовь лейтенанта Фельтона

Читка пьесы по мотивам «Трех мушкетеров»

В лектории «Прямая речь» состоится читка уникальной пьесы Вениамина Смехова, основанной на знаменитом произведении Александра Дюма «Три мушкетера». Артисты Театра на Таганке перенесут слушателей в эпоху благородных мушкетеров и смелых деяний.

Магия роковой Миледи

В центре внимания читки окажется образ роковой Миледи, загадочной и манипулятивной женщины, сыгравшей ключевую роль в судьбах, не только Фельтона, но и всей Франции. Мы раскроем секреты ее влияния, которые настолько мастерски были переданы Дюма.

Участники читки

В читке примут участие талантливые актеры: Вениамин Смехов, Мария Матвеева и Никита Лучихин. Каждый из них привнесет свой уникальный стиль и глубокое понимание персонажей, что сделает мероприятие особенно интригующим и увлекательным.

Не упустите возможность насладиться этой яркой интерпретацией классического произведения и увидеть, как знакомая история обретает новые грани через призму современного театрального искусства.