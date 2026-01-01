Спектакль Вениамин Смехов. «Какая музыка была...»

Творческий вечер Вениамина Смехова

В лектории «Прямая речь» состоится необычный вечер, который объединит поэзию и музыку. Вениамин Смехов, известный российский актёр, режиссёр, сценарист и писатель, выступит в сопровождении гитариста-виртуоза Романа Зорькина.

О творчестве участников

Вениамин Смехов — лауреат множества премий. Его талант сочетает в себе искусство актёрского мастерства и литературное творчество. Роман Зорькин — выдающийся гитарист, аранжировщик и композитор, чей опыт также отмечен наградами на всероссийских и международных конкурсах.

Что ждать от вечера

В программе вечера будут как рассказы, так и стихи любимых поэтов, а также мелодии, отражающие ключевые моменты в жизни актёра и нашей общей истории. Это уникальная возможность обсудить литературу, театр и любовь — темы, которые наполняют нашу жизнь настоящим смыслом.

