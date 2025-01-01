Меню
Венеры и вино
Киноафиша Венеры и вино

Венеры и вино

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Мастер-класс с вином в Красноярске

«Вино и Венеры» — это уникальная встреча с искусством в его искреннем проявлении. Это не просто курс рисования; это возможность вспомнить, что каждый из нас способен творить, чувствовать и видеть красоту в простоте человеческого тела.

На мероприятии вы сможете насладиться бокалом изысканного вина, который поможет приглушить внутреннего критика. А опытный художник-педагог будет мягко направлять вас, подсказывая основы композиции и работы с акрилом. Благодаря этому в конце вечера у вас на мольберте появится не просто рисунок, а личный взгляд на вечную красоту.

Это мероприятие подарит не только творческий опыт, но и ощущение завершенности, а также терпкое послевкусие на губах от вина, ставшего вашим вдохновением в процессе рисования.

Продолжительность встречи составляет 2,5–3 часа, что подарит достаточно времени для погружения в творчество и самовыражение.

Купить билет на выставка Венеры и вино

В других городах
Октябрь
Ноябрь
3 октября пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 2300 ₽
10 октября пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 2300 ₽
17 октября пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 2300 ₽
24 октября пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 2300 ₽
31 октября пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 2300 ₽
7 ноября пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 2300 ₽
14 ноября пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 2300 ₽
21 ноября пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 2300 ₽
28 ноября пятница
19:00
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
от 2300 ₽

