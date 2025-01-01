Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Венеция-Москва. Транзит
Билеты от 1000₽
Киноафиша Венеция-Москва. Транзит

Спектакль Венеция-Москва. Транзит

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральное путешествие из Италии в Россию

Как вы думаете, мы похожи на итальянцев? Нет? Тогда приглашаем вас в увлекательное путешествие из Италии в Россию! На сцене развернется удивительная история, полная контрастов.

Венецианский карнавальный дух

Шумная Венеция закружит вас в вихре карнавала, где радость и жизнь переплетаются в ярких красках. Эта атмосфера жизнерадостности и энергии оставит след в вашем сердце и подарит множество положительных эмоций.

Контраст с русской деревней

На фоне веселых итальянских историй, вы столкнетесь с суровыми нравами русской деревни. Здесь каждый шаг под присмотром местных товарок, люди улыбаются редко, а дома кажутся не предназначенными для счастья. В этой обстановке счастье появляется лишь на краткие мгновения, словно ускользающее видение.

Жизнь, полная любви и света

Спектакль предлагает яркий контраст — между любовью и светом итальянского быта и реальностью суровой российской жизни. Это не просто досуг, это возможность увидеть, как разные культуры влияют на понимание счастья.

Не упустите шанс стать свидетелем этого уникального взаимодействия, которое подарит вам новые взгляды на жизнь и возможно, заставит задуматься о ваших собственных мгновениях счастья.

Режиссер
Олег Анищенко
В ролях
Олег Анищенко
Карина Дымонт
Ксения Ефремова
Максим Лакомкин
Любовь Ярлыкова

Купить билет на спектакль Венеция-Москва. Транзит

Помощь с билетами
Декабрь
28 декабря воскресенье
20:30
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Тео — театральный капитан
6+
Детский Музыка
Тео — театральный капитан
26 октября в 12:00 Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена
от 500 ₽
С любимыми не расставайтесь
16+
Драма
С любимыми не расставайтесь
22 ноября в 19:00 VS Театр
от 2500 ₽
Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так
12+
Комедия Мюзикл
Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так
19 октября в 17:00 МДМ
от 1700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше